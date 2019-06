Blick auf die Anlage : Mehrere Pfeiler und ein mächtiges Kreuz sind zu sehen

Beckingen Um die Inschriften der Grabmale lesbar zu machen, haben die Helfer Moos und Flechten entfernt. Zu entdecken gibt es auf dem Gelände noch mehr.

Im Jahre 1918 wurde dem Geheimen Kommerzienrat Friedrich-Bernhard Karcher, Schrauben- und Kleineisenfabrikant in Beckingen, die Erlaubnis erteilt, auf dem Reihersberg einen eigenen Begräbnisplatz zu errichten. Anlass waren das Ableben seiner Ehefrau Anna Karcher geb. Schmidtborn am 2. April 1918 und des im Ersten Weltkrieg am 7. April 1918 gefallenen Enkels Friedrich Wilhelm Heye. Den Altakten der Gemeinde zufolge wurden damals vermutlich auch seine früh verstorbenen Söhne Robert und Kuno vom Beckinger Gemeindefriedhof zum Privatfriedhof umgebettet.

Der kleine Friedhof wurde in ansteigendem Waldgelände, nach Norden orientiert, angelegt und hat annähernd die Form eines Quadrates. An der Südseite weist er mittig einen vorspringenden Eingangsbereich auf. Der von zwei Eiben flankierte Eingang mit Stufe wird von zwei sich verjüngenden bossierten Sandsteinpfeilern mit flachpyramidalem Abschluss gebildet, die ein niedriges, schwarz gefasstes, vierflügeliges schmiedeeisernes Tor mit Volutenziermuster halten. Den Mittelstab des Tores krönt ein Kreuz. Die Einfriedung aus jüngster Zeit besteht aus einem Maschendrahtzaun an Holzpfosten. An seiner Innenseite wird der Zaun von einer durchgewachsenen Ligusterhecke gesäumt.