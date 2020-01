Erläuterungen bei der Grenzsteinfeier : Als der Schmuggel zwischen zwei Dörfern florierte

Oppen So manche Geschichten ranken sich um die historische Grenze zwischen Oppen und Reimsbach, die gewachsene Struktur zerschnitt.

Von 1920 bis 1925 herrschte im Saargebiet Zollfreiheit. Da der Franken eine stabile Währung war, kamen viele zum günstigen Einkauf in das Deutsche Reich. Nach fünf Jahren Zollfreiheit schlossen sich 1925 die Schranken zwischen dem Saargebiet und dem Reich, aber die Grenze zwischen Frankreich und dem Saargebiet wurde geöffnet. Damit war dieses wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen und die Grenze zwischen Oppen und Reimsbach wurde zollrechtlich auch eine zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich.

Es blühte der Schmuggel, der für viele Arbeitslose eine wichtige Einnahmequelle bildete. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Oppener Kinder gingen sonntags in neuen Kleidern zum Hochamt nach Reimsbach und in alten Sachen zurück. Lebensmittel wurden in Frauenkleidern eingenäht. Es wurde auch professionell geschmuggelt, wobei man die Kontrollgänge der Zöllner ausspionierte. Das Schmuggeln war nicht ungefährlich, denn die Zöllner besaßen Waffen, die eingesetzt werden durften.

Im Januar 1935 sprach sich die Bevölkerung des Saargebietes mit großer Mehrheit zum Beitritt in das Deutsche Reich aus, womit die lästige Grenze zwischen Oppen und Reimsbach wegfiel. Zeugen der Zeit sind noch erhalten: der Grenzstein 520 A auf dem kleinen Potsdamer Platz im Lückner, die Zollhäuser in Oppen (das spätere Wohnhaus Petry) als Wohn- und Bürogebäude sowie in Reimsbach als Unterkünfte der Zollbeamten, das spätere Wohnhaus von Schneidermeister Johann Müller in der Nähe der beim Haus Feith verlaufenden Grenze und das heute noch im Volksmund als Zollhaus bezeichnete Wohngebäude in der Schützenstraße. Ein Überbleibsel aus der Grenzzeit ist auch die Verlagerung der Pfingstkirmes, die eigentlich Oppener Kirmes war, nach Reimsbach.