Seit 60 Jahren verheiratet : Seit 60 Jahren gehen sie den Lebensweg gemeinsam

Rosel und Hermann Müller sind am Sonntag auf den Tag genau seit 60 Jahren verheiratet. Foto: nb

Beckingen Ihre Diamantene Hochzeit feiern die Eheleute Hermann Müller und Rosel geborene Magar aus Beckingen an diesem Sontag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Becker

Die Eheleute Hermann Müller und Rosel geb. Magar aus der Vorbergstraße in Beckingen feiern an diesem Sonntag bei guter Gesundheit mit einem Dankamt in der Kapelle des Canisianums-Hauses in Saarlouis das Fest der Diamantenen Hochzeit. Vor 60 Jahren, also auf den Tag genau am 23. August 1960, gaben sie sich in der Pfarrkirche St. Johannes und Paulus in Beckingen das Ja-Wort.

Müller erblickte am 28. Dezember 1938 in Differten das Licht der Welt und besuchte dort die Volksschule. Eigentlich wollte er danach bei Villeroy & Boch in Mettlach technischer Zeichner lernen, war aber hierzu noch zu jung. So fing er sein Arbeitsleben 1952 auf der Grube Velsen an, arbeitete dann von 1956 bis 1963 auf der Dillinger Hütte und anschließend bis zum Renteneintritt im Jahr 1989 auf der Völklinger Hütte. Nebenbei betätigte er sich zwölf Jahre als Zimmermann bei der Firma Gerhard Detzen in Beckingen und 22 Jahre in der Schreinerei und Beerdigungsinstitut Söther in Haustadt als beflissener Werkstatt- und Bestattungshelfer. Im Jahre 1958 war er mit seiner Mutter nach Beckingen umgezogen, wo bereits eine nach dort verheiratete Schwester wohnte.

Das Zeichnen und die Holzschnitzarbeiten lagen ihm bereits als Schüler im Blut. So bastelte er bereits als Zehnjähriger seine erste Weihnachtskrippe. Und der Umgang mit dem Holz und dem Schnitzerwerkzeug wurde zu seiner großen Freizeitleidenschaft. Mit seinem Hobby hat er nicht nur unzählige Krippen jeder Größe, von denen viele, besonders die Minikrippen, in alle Welt gingen, Holzfiguren sowie Orts- oder Hinweisschilder geschaffen, sondern auch durch Verkaufserlöse viele Spenden in der Gesamthöhe von mindestens 25 000 Euro für wohltätige Zwecke, darunter auch für verschiedene Organisationen, die José-Carreras-Stiftung, für krebskranke Kinder und die SZ-Aktion „Hilf-mit!“, gemacht. Auch in der Beckinger Pfarrkirche engagierte er sich mit Sachspenden und Arbeitsleistungen von über 400 Stunden, fertigte unter anderem neue Seitenaltäre, restaurierte die Rahmen der Kreuzwegstationen und die Schallluken des Kirchturmes. Jetzt engagiert er sich handwerklich für die Patres im Canisianums-Haus in Saarlouis.

Auch in mehreren Vereinen und Funktionen war oder ist Müller zudem aktiv. So engagierte er sich in dem THW und in der KAB, gehört seit vielen Jahren der CDU wie auch dem Kultur- und Heimatverein und ebenso seit 50 Jahren dem Kirchenchor an, organisierte und beteiligte sich an Krippen-Ausstellungen und war Vogelzüchter sowie Vogelausstellungsinitiator und auch zehn Jahre Vogelschutzwart des Kreises.

Ehefrau Rosel wurde 29. Oktober 1937 in Beckingen geboren und ging dort in die Volksschule. Anschließend arbeitete sie bis zur Geburt der Tochter sechseinhalb Jahre bei der Firma Villeroy & Boch, widmete sich dann aber dem Haushalt und der Familie. Auch sie gehört seit über 52 Jahren dem Kirchenchor an und ist dort ebenso Ehrenmitglied wie in der Katholischen Frauengemeinschaft. Neben der anfallenden Hausarbeit ist sie ihrem Mann bei der Herstellung der stets großen Anzahl der weithin gefragten Minikrippen behilflich.