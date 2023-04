Geschichten von gleich mehreren Gästen Von einem Ausflug im Friehjohr und dem Botzeimer

Ein weiterer Text befasste sich „met em Botter“. Kerber überbrachte auch Grüße des Mundartsängers Hans-Walter Lorang und befand nach seinen Worten des Liedes vom alten Botzeimer „Et geht mer gudd“. Die eigentlich aus dem Hochwald stammende Nalbacherin Birgit Klein erzählte in der Folge von ihrem Traummann, ihren Erlebnissen an der ehemaligen Zollstation bei Hermeskeil, ihre Erfahrungen bei den Nonnen in der Kinderpflegevorschule, wo diese ein strenges Regiment führten. Der Tanzkurs ist unvergessen, wie die insgesamt schöne Jugendzeit. Auf die unheimlich stille Corona-Zeit, bei der keine Besucher kamen und von Kinderlärm nichts zu hören war, sondern nur Arbeiten hinter dem Haus erledigt wurden oder dort getratscht wurde, blickte im Anschluss der Honzrather Mundartautor Hans-Peter Spelz in seinem Beitrag zurück.