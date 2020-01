Ehrung für Erhard Seger : Erhard Seger erhält den Heimatpreis

Düppenweiler Beckingens Altbürgermeister wurde die Auszeichnung verliehen, die er selbst 1992 als Ortsvorsteher in Leben gerufen hatte.

Der Beckinger Altbürgermeister Erhard Seger hat beim Topfstädter Neujahrsempfang den Heimatpreis erhalten. Diese Auszeichnung gilt als Anerkennung eines Mitbürgers für die von ihm für das Dorf geleistete Arbeit. Erhard Seger hatte den Preis im Jahre 1995 als Ortsvorsteher von Düppenweiler ins Leben gerufen. Erster Preisträger war damals der einheimische Buchautor Volkmar Schommer, der nun die Laudatio hielt. „Mir obliegt heute Abend die ehrenvolle Aufgabe, das Wirken eines Mannes zu würdigen, von dem man mit Sicherheit behaupten kann, dass er den Ort Düppenweiler wie kein Zweiter in den letzten fast fünf Jahrzehnten geprägt und geformt sowie zu dem gemacht hat, was heute unseren Heimort in besonderem Maße ausmacht“, betonte Schommer.

Seger sei nach der Heirat 1973 von seinem Geburtsort Erbringen nach Düppenweiler umgezogen, kam 1974 in den neuen Beckinger Gemeinderat und wurde 1976 CDU-Vorsitzender in Düppenweiler. Er gehörte auch zu der Initiativgruppe zwecks Gründung des Kultur- und Heimatvereins Düppenweiler, die 1983 erfolgte und dessen stellvertretender Vorsitzender er wurde, an. Im Jahre 1984 wählte man ihn in das Amt des Ortsvorstehers, das er dann gleich mit unglaublichem Elan und Tatkraft ausfüllte.