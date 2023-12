Darts-WM in London Wie Dart-Profi Gabriel „Gaga“ Clemens auch bei der sechsten WM gelassen bleibt

Gibt es das nächste Darts-Wintermärchen für das Saarland? An diesem Donnerstag greift der Honzrather Gabriel „Gaga“ Clemens bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace ins Geschehen ein. Die deutsche Nummer eins trifft in der zweiten Runde auf Man Lok Leung aus Hongkong (etwa gegen 21.30 Uhr). Der 24-jährige Leung hat in der ersten Runde überraschend den niederländischen Geheimfavoriten Gian van Veen mit 3:2 aus dem Turnier geworfen. Für den Saarländer war das aber keine große Überraschung. „Er kann sehr gute Darts spielen“, sagt Clemens über Leung, der zudem mit elf 180er-Würfen auch einen neuen Rekord für die erste WM-Runde aufstellte.