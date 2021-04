Düppenweiler : Wegen Corona bleibt der Festsaal leer

Das Unternehmerehepaar Harald und Bettina Biesel Foto: nb

Düppenweiler Im ersten Lockdown hat das Unternehmerehepaar Biesel aus Düppenweiler den fahrbaren Mittagstisch wieder ins Leben gerufen.

Von Norbert Becker

Die Corona-Situation wirkt sich immer mehr bei vielen Unternehmen in Stadt und Land aus. Sie stöhnen unter der wirtschaftlichen und sozialen Last der angeordneten Schutzmaßnahmen, deren tatsächliche Dauer noch nicht abzusehen ist. Zu den betroffenen Betrieben gehört auch die Firma Biesel – Partyservice und Eventlocation – in Düppenweiler.

„Auch wir sind von der Pandemie stark betroffen“, berichten Harald und Bettina Biesel. „Unsere Eventlocation steht seit März vorigen Jahres leer.“ Einige Hunderttausend Euro haben die beiden in das Gebäude mit geräumigem Festsaal sowie mit Edelstahlgeräten versehener Küche und Weiterem investiert, das im Jahre 2010 am Ortsausgang von Düppenweiler in Richtung Haustadt neu errichtet wurde. Alles lief bis zum Ausbruch von Corona bestens.

Aber dann konnten bis März 2020 exakt nur zwei Veranstaltungen stattfinden. Fast alle anderen gebuchten Hochzeiten wurden abgesagt, ebenso unter anderem Geburtstage, Kommunionen, Firmenevents und Weihnachtsfeiern. Anfang dieses Jahres ist auch bereits der Neujahrsempfang des Düppenweiler Ortsrates, der stets einen proppenvollen Saal bescherte, ausgefallen. Auch das Catering-Außer-Haus-Geschäft ist eingebrochen. Und so geht es nun dieses Jahr weiter.

Anstatt bisher rund zehn Beschäftigten sind es derzeit mit den Inhabern nur noch vier. „In unserer 40-jährigen Selbständigkeit gab es immer mal Höhen und Tiefen. Deshalb stecken wir auch diesmal nicht den Kopf in den Sand“, sagt das Betreiber-Ehepaar Biesel. Als Familienbetrieb sei es bisher nur durch tatkräftige Unterstützung aus den eigenen Reihen sowie zuverlässigem Personal möglich gewesen, sich weiter am Markt zu behaupten.

Direkt im März 2020 riefen die Biesels wieder ihren fahrbaren Mittagstisch ins Leben. Hiermit werden nicht nur Senioren versorgt, sondern auch junge Familien und Betriebe, die nach Worten der Betreiber gerne und immer häufiger auf das angebotene Tagesessen zurückgreifen.

Zusätzlich werden für erlaubte Familientreffen in kleinem Rahmen Mehrgangs-Menüs „to-go“ angeboten, wobei die Vorspeisen und das Dessert fertig auf Teller angerichtet sind und lediglich der Hauptgang zu Hause erwärmt werden muss.

„Es ist ein Genuss wie im Restaurant, aber in den eigenen vier Wänden“, betonen Harald und Bettina Biesel. Dieses Angebot hat bereits an Weihnachten großen Zuspruch erhalten. Zudem können Gourmet-Tüten mit Finger-Food-Spezialitäten bestellt werden.

Ein Blick in den Festsaal Foto: Biesel/privat

Den Betriebsinhabern liegt die Zufriedenheit ihrer Kundschaft nach eigenem Bekunden sehr am Herzen. So erklärt Küchenchefin Bettina, die noch immer aus Leidenschaft gerne kocht und dabei von ihrer 80-jährigen Mutter unterstützt wird: „Bei sämtlichen Speisen legen wir besonders großen Wert auf Frische und Qualität. Es werden zur Zubereitung nur Lebensmittel eingekauft, die auch zeitnah, also tagesfrisch, verarbeitet werden.“

Dem Trend, dass gesunde Ernährung immer mehr in den Fokus tritt, pflichten sie und ihr Mann bei und erklären, dass sie das Deutsche Bio-Siegel erhalten werden. „Somit sind wir der erste Betrieb unserer Branche in der Gemeinde Beckingen, der ein Bio-Zertifikat erhält, denn wo immer möglich, kommen Lebensmittel dieser hohen Qualität zum Einsatz.“

Um die Umsatzeinbußen wenigstens zum Teil zu kompensieren, wird derzeit ein größeres Augenmerk auf das Liefern und Abholen von Speisen gelegt. Das Speiseangebot ist täglich wechselnd und bietet von der Küchenchefin Bettina Biesel ausgesuchte und mit Liebe zusammengestellte Gerichte. Auch Liebhaber vegetarischen Essens sind gerne gesehen.