Derzeit geschlossen : Weihnachtspakete gibt es auch in Zeiten von Corona

Weihnachtspakete gibt es auch in Zeiten von Corona

Beckingen Die Corona-Pandemie wirkt sich auch weiterhin auf die Aktivitäten der Christlichen Bürgerhilfe Beckingen aus. War die gut besuchte Kleiderkammer in der ehemaligen Haustadter Schule sonst immer dienstags geöffnet, musste sie von Mitte März bis Anfang September aus Ansteckungsschutzgründen für den Publikumsverkehr schließen.

Es gibt daher bis auf Weiteres keine offiziellen Besuchszeiten. In dringenden Einzelfällen von Bekleidungsbedarf ist die erste Vorsitzende Ursula Greis aber unter Telefon (0 68 35) 23 38 erreichbar. Wie diese weiter mitteilt, fallen auch die geplanten Veranstaltungen „Kinder helfen Kindern“ und der CBH-Ball aus.

Auf jeden Fall findet aber die Weihnachtspakete-Aktion mit Lebensmitteln für bedürftige Mitbürger der Gemeinde Beckingen im Dezember statt. „Wir werden sie diesmal jedoch aufgrund der Raum­enge nicht selbst packen, sondern erhalten sie fertig“, betont Greis. Sie hofft, dass es auch in der Corona-Zeit wie in den Vorjahren üblich noch einige finanzielle Unterstützungen von Sponsoren gibt, denn die Aktion kostet einiges. Da freut man sich über jeden kleinen Betrag, wie kürzlich durch den Rewe-Markt Beckingen. Dessen Marktleiterin Melanie Eudenbach griff im Sommer die von Kunden angeregte Idee auf, neben den Leergut-Automaten wieder eine Sammelbox für Bons als Pfandspenden aufzustellen. So kamen bisher 100 Euro zusammen, die Eulenbach nun der Christlichen Bürgerhilfe über ihre Vorsitzende Greis zufließen ließ. Diese bedankte sich herzlich und freute sich über die weitere Zusammenarbeit.