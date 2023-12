Neuer Vorstand bei Christlicher Bürgerhilfe Beckingen Christliche Bürgerhilfe Beckingen stellt sich neu auf

Die inzwischen 81-jährige und seit 20 Jahren im Amt befindliche Vorsitzende befand: „Wenn wir auch durch Corona lange nicht so arbeiten konnten wie vorher, haben wir aber bei Notfällen stets den Betroffenen mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden und geholfen, so auch bei einem Betreuungsfall und weiteren Fällen. Die Weihnachtspakete-Aktionen für bedürftige Personen wurden durchgeführt. Dank des großen Engagements unserer Vereinskollegin Marlies Malter lief auch der Betrieb unserer Kleiderkammer, die aufgrund eines Zuschusses der ehemaligen Sozialministerin Monika Bachmann verbessert werden konnte, in der ehemaligen Haustadter Grundschule gut.“