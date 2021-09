SG Honzrath-Haustadt : Christian Blatt bleibt dem Verein für die Jugendarbeit erhalten

Honzrath/Haustadt Michael Bast, der als zweiter Vorsitzender im Vorstand für die Arbeiten an den Clubheimen verantwortlich zeichnet, gab einen Überblick über die durchgeführten und geplanten Arbeiten. In Honzrath war der Estrich im Clubheim defekt und musste ausgetauscht und abgedichtet werden.

Ferner wurden neue Fenster eingebaut und Fliesen verlegt. Ein besonderer Dank galt Vorstandsmitglied Michael Bergauer, der den Verputz der Clubheime erneuerte. In naher Zukunft soll die Küchenzeile in Haustadt erneuert werden. Zudem ist eine Umstellung der Fluchtlichtanlagen auf LED Beleuchtung angedacht, da vor allem die Beleuchtung in Honzrath immer wieder Probleme bereitet.