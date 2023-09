Chor- und Orgelk in Pfarrkirche St. Leodegar Düppenweiler Männerchor Düppenweiler singt zur Kirmes

Ein Kirmes-Konzert unter dem Titel „Chor- und Orgelklänge in St. Leodegar“ gibt der Männerchor Düppenweiler (MCD) zum Patronatsfest der Pfarrkirche am kommenden Montag, 2. Oktober, um 19 Uhr. Es ist vielen Mitbürgern noch in guter Erinnerung, dass vor nicht allzu langer Zeit in Zusammenhang mit dem Fest ihres Kirchenpatrons, entweder auf den Tag genau am 2. Oktober, oder wenn dieser auf einen Sonntag fiel, am darauf folgenden Wochenende, gefeiert wurde. Seit einigen Jahren gibt es jedoch eine solche Kirmes nicht mehr. Sie wurde zuletzt nur noch im religiösen Rahmen Samstagsabends im Rahmen der Vorabendmesse gefeiert. Aber das soll sich nun wieder ändern, wozu das kirchenmusikalische Konzert mit dem Männerchor unter Leitung von Florian Schwarz und Stephan Langenfeld an der Orgel am Patronatsfest, das am Vortag des Nationalfeiertages begangen wird, erstmalig beitragen wird. Dazu sagt der erste Vorsitzende des MCD, Ralf Pönicke: „Nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss soll daraus Tradition werden. Mit der Veranstaltung wollen wir auch unsere seit 2017 bestehende Orgelpatenschaft beleben. Der Eintritt ist kostenfrei. Den Erlös einer freiwilligen Türkollekte werden wir zugunsten der Wartung der kürzlich renovierten Kirchenorgel weiterleiten.“ Pfarrer Helmut Mohr freut sich über die Initiative des Chores und wird zwischen den musikalischen Beiträgen Texte einfließen lassen. Nach dem Konzert werden die Mitwirkenden und Zuhörer sicherlich die Gelegenheit nutzen, um sich in den örtlichen Gaststätten zum Kirmes-Spätschoppen zu treffen. Dabei braucht nicht auf die Uhr geschaut zu werden, denn es folgt ja der Feiertag.