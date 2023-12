Ungewöhnliche Entscheidung CDU Beckingen nominiert keinen Bürgermeister-Kandidaten

Bei der Wahl am 9. Juni 2024 schickt die SPD in Beckingen Amtsinhaber Thomas Collmann ins Rennen. Bisher gibt es keine weiteren Kandidaten. Und auch die CDU verzichtet darauf, einen Bewerber zu nominieren. „Diese Entscheidung beruht auf der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit dem amtierenden Bürgermeister, Thomas Collmann, insgesamt in Ordnung ist und der Verzicht im Sinne der Kontinuität dem Wohl der Gemeinde dient“, heißt es in der Erklärung der Beckinger Christdemokraten. Nicolas Adam: „Natürlich sind wir nicht immer mit dem Bürgermeister auf einer Linie, dennoch war die bisherige Zusammenarbeit insgesamt und im Ergebnis von Respekt, Offenheit und konstruktiven Diskussionen geprägt.“ Vor dem Hintergrund, dass Thomas Collmann seine letzte und verkürzte Amtszeit im kommenden Jahr beginnen möchte, habe die CDU sich entschieden, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten. „Wir wollen damit dazu beitragen, eine stabile politische Atmosphäre in Beckingen zu schaffen.“ Sicherlich sei es eine unübliche Entscheidung, aber gerade auf kommunaler Ebene bleiben die Werte Ehrlichkeit und Verlässlichkeit aus Sicht der CDU ein hohes Gut. „Wir haben immer gesagt, dass das Wohl der Gemeinde Beckingen an erster Stelle steht und das drückt sich auch in unserer Entscheidung aus“, erklärt Adam.