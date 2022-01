Kreis Merzig-Wadern : Brand am Euroclub in Saarfels: Großeinsatz für die Feuerwehr (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 55 Bilder Brand beim Euroclub in Saarfels – Großeinsatz für Feuerwehr

Saarfels Bis weit in den Sonntagabend hinein hat ein Brand der Garagen und des Schuppens neben dem Euroclub in Saarfels die Feuerwehr in Atem gehalten. 76 Feuerwehrleute waren nach Darstellung von Pressesprecher Norman Bickelmann im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden.