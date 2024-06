Tipp für Sonntag Vom Merchinger Berg aus perfekter Blick auf die Kühlturm-Sprengung

Am Sonntag wird das Kraftwerk in Ensdorf gesprengt. Vor kurzem stellte die SZ einige Punkte vor, von denen aus sich ein guter Blick darauf bietet. Ein weiterer befindet sich im Kreis Merzig-Wadern: Vom Aussichtspunkt Saarblicke auf der Plattform an der Kalkofenhütte des Heimatvereins Honzrath auf dem Merchinger Berg sieht man bis zum 17 Kilometer Luftlinie entfernten Kraftwerk.