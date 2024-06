Besuch im Wahllokal Reger Andrang in Honzrath

Honzrath · Reger Andrang herrscht am Wahlsonntag in vielen Wahllokalen im Landkreis Merzig-Wadern. So auch im Beckinger Ortsteil Honzrath.

09.06.2024 , 16:35 Uhr

Ein junges Paar brachte in Honzrath seinen Nachwuchs zur Stimmabgabe mit. Foto: Norbert Becker Foto: Norbert Becker

Von Norbert Becker