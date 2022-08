Runder Geburtstag in Honzrath : Bernhard Bast vollendet sein 90. Lebensjahr

Bernhard Bast wird heute 90. Jahre alt. Foto: Norbert Becker

REIMSBACH/DÜPPENWEILER Am Samstag vollendet der Gemeindebauingenieur i. R. Bernhard Bast sein 90. Lebensjahr, Er erblickte am 27. August 1932 in Honzrath das Licht der Welt, wo er auch seine Jugendzeit verbrachte. Bei der damaligen einheimischen Bauunternehmung Ewald Hartmann erlernte er nach der Schulentlassung den Beruf des Maurers.

Als Geselle ging er dann zur größeren Bauunternehmung Jager nach Merzig, ehe er in Trier das Studium zum Bauingenieur aufnahm. Nach dessen Abschluss trat er zunächst eine Stelle beim Bauamt der Stadt (damals noch Gemeinde) Püttlingen an. Als dann beim Amt Beckingen, zu dem auch seine Wohngemeinde gehörte, ebenfalls ein eigenes Bauamt eingerichtet wurde, bewarb er sich erfolgreich um die ausgeschriebene Stelle des Leiters, die er von 1958 bis zu seinem vorzeitigen Renteneintritt im Jahre 1985 innehatte.

Während seiner Dienstzeit wurden viele bauliche Maßnahmen des Amtes, das im Zuge der Gebietsreform in die Gemeinde Beckingen umgewandelt wurde, verwirklicht. Neben seinem Beruf frönte Bast in seiner Freizeit vielfachen Hobbys. So sang er Berufs verbunden im ehemaligen Amtschor und spielte auch Fußball in der Amtsmannschaft, wie bereits schon vorher bei den Aktiven und später bei den Alten Herren des SV Honzrath, war lange Jahre begeisterter Hobby- und Sportkegler, spielte ebenso gerne Tischtennis, Tischfußball und Schach. Auch im kirchlichen Bereich war er engagiert, darunter unter anderem bei der einstigen Aktion 365 des damals sehr bekannten Jesuitenpaters Leppisch.