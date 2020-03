Neuwahl bei Gymnastikgruppe Honzrath : Ihr Ziel ist es, die Balance zu halten

Nach 20 Jahren im Amt wurde Bernadette Heintz (Vierte von links) wiedergewählt, ebenso wie ihre ebenfalls langjährigen Vorstandskolleginnen. Es fehlt: Hilde Welsch. Foto: nb

Honzrath Bei der Versammlung des Vorstands wurde Bernadette Heintz als Vorsitzende der Gymnastikgruppe Honzrath bestätigt.



Seit 20 Jahren steht Bernadette Heintz als Vorsitzende an der Spitze der Gymnastikgruppe Honzrath. Dies wird vier weitere Jahre so bleiben, denn in der gut besuchten Versammlung mit Neuwahl des Vorstandes (siehe Info) im Awo-Sozialzentrum erhielt sie erneut einstimmig das Vertrauen ihrer Gymnastikschwestern.

Zu Beginn der Zusammenkunft gab Heintz einen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins im verflossenen Zeitraum. So wurden nach ihren Worten neben den regelmäßigen wöchentlichen sportlichen Übungsstunden in der Mehrzweckhalle zur Kameradschaftsförderung sowie den alljährlichen Adventsfeiern unter anderem auch Dreitagesfahrten nach Ulm, Leipzig und Erfurt und eine Tagestour nach St. Goar unternommen.

Info Die Ergebnisse der Wahl Das ist der Vorstand: Bernadette Heintz (seit 20 Jahren erste Vorsitzende) sowie ihre ebenfalls langjährigen Kolleginnen Marga Grün (neue zweite Vorsitzende und bisher Beisitzerin), Petra Klein (Kassiererin), Karin Buchheit (stellvertretende Kassiererin), Karin Schönberger (Schriftführerin), Dr. Christine Baltes (stellvertretende Schriftführerin), Wilma Gratz, Ilse Kasper, Irene Probst und Hilde Welsch (Beisitzerinnen). Kassenprüfer sind weiterhin Birgit Hessedenz und Ilona Hewer.

Bei den Kinderferienstartfesten der Gemeinde im Sport-, Spiel- und Freizeitzentrum boten die Frauen jeweils selbstgebackener Kuchen an. Des Weiteren wurde der Ortsrat bei der Ausrichtung des Altentags tatkräftig unterstützt und auch beim Bändchenverkauf für den Fastnachtsumzug war man rege. Eine Erleichterung bei der Teilnahme am Honzrather Dorffeschd bieten die neuen Stände anstelle der bisherigen. „Um unser reichhaltiges Essensangebot dort umzusetzen, brauchen wir aber immer noch mindestens 30 Helferinnen“, betonte Heintz. Es wurden auch ein neuer Gefrierschrank und eine Friteuse sowie weitere Gymnastikgeräte beschafft.

Zu einem Highlight wurde das 50-jährige Bestehen der Gymnastikgruppe im Jahre 2018, bei dem man sich einen schönen Tag mit einem Frühstück in Losheim, einer Stadtbesichtigung in Trier und einem Abendessen nebst Unterhaltung im Saal bei Gertrud in Haustadt gönnte. Die zum Jubiläum erhaltenen Spenden von 485 Euro wurden auf 600 Euro aufgerundet und selbst für zwei gute Zwecke weitergereicht. 400 Euro gingen an den Hospizdienst und 200 Euro an die SG Honzrath-Haustadt zum Kauf von Spielgeräten für die kleinen Sportplatzbesucher. Damit das Jubiläum nicht in Vergessenheit gerät, wurde für das Sportzentrum eine massive Sitzgruppe aus Holz im Wert von 700 Euro gestiftet, deren offizielle Einweihung mit Umtrunk im Beisein der Mitglieder, des ersten Beigeordneten und des Ortsvorstehers sowie weiterer Vertreter aus Politik und den Ortsvereinen stattfand. Über eine gesunde Finanzlage des Vereins konnte die Kassiererin Petra Klein berichten. Ihr wurde von den beiden Prüferinnen Birgit Hessedenz und Ilona Hewer eine sehr ordentliche Buchführung bescheinigt.