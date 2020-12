Mettenschicht am 18. Dezember : Bergsänger bereiten sich auf Weihnachten vor

Düppenweiler Die Düppenweiler Musikanten gestalten am Freitag, 18. Dezember, eine Mettenschicht – ausnahmsweise in der Kirche.

Bei vielen Veranstaltungen treten die Düppenweiler Bergsänger normalerweise im Laufe des Jahres auf, doch in diesem ist Corona-bedingt alles anders. Unter anderem sorgen sie seit 1995 für die musikalische Umrahmung der Mettenschicht an der kleinen Kapelle des Kupferbergwerks. Zur diesjährigen Mettenschicht, die aufgrund der derzeitigen Situation nicht wie gewohnt beim Kupferbergwerk stattfindet, sondern ersatzweise am Freitag, 18. Dezember, 16 Uhr, in der Pfarrkirche St. Leodegar Düppenweiler, singen die Bergsänger wie immer eines der zahlreichen Barbara-Lieder und erstmals auch aus Anlass der derzeitigen Pandemie den Satz „Tröst die Bedrängten, Sankt Raphael“ von Walter Hensel. St. Raphael war seit dem Mittelalter der Schutzpatron der Pestkranken, Reisenden, Bergleute und Apotheker.