Mettenschicht und Markt in Düppenweiler : Weihnacht in bergmännischer Tradition

Weihnacht in bergmännischer Tradition

Mettenschicht und Markt in Düppenweiler

Düppenweiler Trotz heftiger Regenschauer kamen viele Besucher am Wochenende zum Weihnachtsmarkt am Kupferbergwerk.

Die bergmännischen Weihnacht am Kupferbergwerk Düppenweiler ist und bleibt ein Besuchermagnet. Der zweitägige Wintermarkt zwischen Huthaus und historischer Kupferschmelze ist inzwischen einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region, flankiert er doch sehr stimmungsvoll die traditionelle Mettenschicht, die Bergparade und die Bergpredigt an der nahen Barbara-Kapelle.

Den Auftakt bildete auch in diesem Jahr das Anschieben der mächtigen und symbolträchtigen Bergmanns-Pyramide. Mit lautem „Hauruck“ wurde sie von Schichtmeister Werner Kockler, dem Vorsitzenden des Vereins Kupferbergwerk, und seinen Helfern sowie den Symbolfiguren Töpfer, Bauer, Bergmann und Schwester Blandine in einem wahren Kraftakt angeschoben, nachdem sie sich den Besuchern höchstpersönlich vorgestellt hatten. „Steiger“ Josef Fuchs, seines Zeichens Organisationsleiter im Verein, stellte den zahlreichen Besuchern die Bedeutung dieser Pyramide und des Anschiebens sowie die Historie der ursprünglich aus dem Erzgebirge stammenden bergmännischen Weihnacht und des Kupferbergwerks Düppenweiler näher vor. Musikalisch umrahmt wurde dieses traditionelle Zeremoniell von den Litermont-Musikanten unter der Leitung von Wolfgang Buchmann.

Nach den Worten von Josef Fuchs gliedert sich diese Mettenschicht, traditionell die letzte vor Weihnachten, in vier Teile: Bergarbeit, Bergmette mit Bergpredigt, Beschenkung des Steigers und den Bergschmaus.

Nach Tim Hartmann, Professor Thomas Kleist, Ulrich Commerçon und Anke Rehlinger war es auch in diesem Jahr gelungen, einen prominenten Prediger zu gewinnen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier musste sich davor jedoch im Rahmen der Bergparade mit den Bergleuten erst mühsam den Berg hinauf zur schmucken Barbara-Kapelle hoch plagen. Schweden-Feuer wiesen dabei den Weg. Das Jagdhornbläser-Corps mittleres Primstal und die Bergsänger des Kupferbergwerks von Erhard Seeger ließen danach dem Redner genügend Zeit zum Verschnaufen.

Der erinnerte in seiner Ansprache gleich an ein Wunder, denn bei seinem ersten Besuch unter Tage habe er es doch tatsächlich unbeschadet geschafft, mit seiner kräftigen Statur unbeschadet wieder aus den engen Stollen herauszukommen. „Wie viel Kupfer habt ihr inzwischen gefördert,“ fragte er schelmisch die Mannen um Werner Kockler. „Keines“, antwortete er selbst schmunzelnd, verwies dabei aber auf die ganz besondere Leistung der Düppenweiler Bergleute, die mit ihrem nimmermüden Engagement den Menschen und den Besuchern so viel Freude und Gemeinschaftssinn geschenkt hätten. Er verwies auch auf die große Bedeutung des Bergbaus im Rahmen der Industrialisierung für das Saarland und leitete dabei auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit über. Den Part der kirchlichen Meditation übernahm danach Pastor Wolfgang Goebel.