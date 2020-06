Honzrath : Honzrather Ortsbegrüßungstafeln restauriert

Ortsvorsteher Joachim Gratz (links) und Hobby-Schnitzer Hermann Müller stehen an einer der fünf restaurierten Begrüßungstafeln. Foto: nb

HONZRATH Wind und Wetter haben in den vergangenen Jahren ihre Spuren an den Ortsbegrüßungstafeln in Honzrath hinterlassen. Nach knapp zwölf Jahren wurden sie nun erneuert.

Seit Mitte der 1990er Jahre heißen Begrüßungsschilder an den fünf Ortseingängen des rund 1500 Einwohner zählenden Dorfes inmitten des Haustadter Tales die Besucher willkommen. Auch für den Durchgangsverkehr sind sie ein Blickfang. Die ursprünglichen, von dem Honzrather Gerd Buschbacher gefertigten Schilder aus Holz hielten nach einiger Zeit der Witterung nicht mehr stand und waren in keinem guten Zustand mehr.

Im Oktober 2008 wurden sie daher im Rahmen der Ortsverschönerung durch neue, ebenfalls in Handarbeit durch den aus Beckingen stammenden Hobby-Schnitzer Hermann Müller geschaffenen Begrüßungstafeln aus Holz ersetzt. Diese sind in einem überdachten Holzrahmen mit der Inschrift „Herzlich willkommen“ befestigt. Auf der Vorderseite tragen sie den Namen Honzrath nebst dem Ortswappen bestehend aus zwei gekreuzten Äxten und einer Rose sowie darunter das Relief der Kathreinen-Kapelle mit Dorfbrunnen und Felskellern sowie den Berg Kapp im Hintergrund.

Die Rückseite zieren die Ortswappen von Honzrath und seiner französischen Partnergemeinde La Grande Paroisse mit den Abschiedsgrüßen „Auf Wiedersehen“ und „Au revoir“.

Doch nach nunmehr fast zwölf Jahren nagte auch an diesen Tafeln wieder der Zahn der Zeit. So erteilte Honzrather Ortsvorsteher Joachim Gratz namens des Ortsrates den Auftrag zur notwendigen Restaurierung an ihren Erschaffer Müller.

Für die Demontage der bisherigen Tafeln und den Transport in seine Werkstatt nach Beckingen sorgten Müller selbst und der Ortsvorsteher sowie Mitarbeiter des Bauhofes. In mühevoller, zweimonatiger Arbeit wurden von ihm die aufwendigen Schleif- und Ausbesserungsmaßnahmen sowie anschließend das Auftragen der wetterfesten Spezialfarbe ausgeführt. „Vor allem die Wetterseiten waren stark in Mitleidenschaft gezogen“, betonte Müller und wies darauf hin, dass die Wartung der Schilder mindestens alle vier Jahre erfolgen sollte. Nun hat der Bauhof die restaurierten Schilder wieder in die Halterahmen eingesetzt, die von ihm auch einen neuen Schutzanstrich erhalten haben.