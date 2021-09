Heiraten in schmucker Atmosphäre : Erste Eheschließung im neuen Traugarten in Beckingen

Beckingen Eine Bereicherung für das Rathausgelände und einen weiteren schmucken Ort für Eheschließungen hat die Gemeinde Beckingen mit ihrem neu gestalteten Traugarten hinter dem Sitzungssaal geschaffen. Die vorhandene kranzförmige Arena aus Kalksteinblöcken mit Sitzmöglichkeiten wurde ergänzt mit einer dazu passenden beigefarbenen Verbundsteinfläche.

Als Überdachung hatte die junge Standesbeamtin Saskia Klass einen Stahlpavillon in Rostoptik mit Sonnensegel samt fünf stilgerecht passender Stühle und Tisch ausgewählt. Die kreative Planung der idyllischen Traustätte lag in den Händen des Gemeindebauamtes unter Federführung der Mitarbeiterin Katja Schneider.

Der Bürgermeister wies in seiner Traurede auf den schön gestalteten neuen Garten für Hochzeiten im Freien hin, für dessen besonderen Blumenschmuck an diesem sonnigen Tag die Neuvermählten selbst gesorgt hatten. „Heute ist das kleine Wort ‚Ja’ etwas ganz Besonderes, also sozusagen das Zauberwort und die drei wichtigsten Wörter dazu heißen ‚Ich liebe dich’“, betonte Collmann in seiner Eigenschaft als Standesbeamter. Er dankte Christian Tils für die feierliche musikalische Umrahmung der Hochzeitszeremonie, ehe dann ausgiebig gefeiert wurde.