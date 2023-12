VDK-Sammelaktion Schule Beckingen Klasse-Aktion von Schülern und Soldaten

Für Lehrer Martin Lang war es sicher nicht das letzte Mal, dass sich seine Schülerinnen und Schüler an der Sammelaktion beteiligt haben. „Denn hiermit wird es greifbarer zu verstehen, was in Kriegen passiert“, zeigt sich Lang von dem Projekt überzeugt. Es starben junge Menschen, die nicht viel älter gewesen sein dürften, wie diese Schüler jetzt. Und wenn für die Soldatengräber gesammelt würde, mache das was mit einem. Denn bis zu diesem Zeitpunkt wüssten viele nicht einmal, was ein Soldatengrab sei. In der Vorbereitung hätten seine Schüler viel darüber erfahren, was Soldatengräber sind und welche Bedeutung sie für die Erinnerungskultur hätten. Schließlich wurde noch der Bogen zu heutigen Konflikten gespannt.