Beckingen/München Heinz-Werner Kopp aus Beckingen gewann in München den „International Excellence Speaker Award“.

In einem Speaker-Slam-Wettbewerb müssen Redner innerhalb von nur vier Minuten ein Thema überzeugend auf die Bühne bringen. Vor der Entscheidungsrunde wird ein „Silent Speaker Battle“ durchgeführt. Dabei stehen vier Redner gleichzeitig auf der Bühne und performen ihre Message. Die Zuhörer, die als Jury fungieren, sind mit Kopfhörern ausgestattet. Sie entscheiden, welchem Redner sie zuhören und welchem sie ihre Stimme geben. In der Endrunde überzeugte Heinz-Werner Kopp mit seiner Rede „Die Sicht der Dinge“ und erkämpfte sich den begehrten „International Excellence Speaker Award“. Kopp ist seit 2001 Chef der Firma Kopp-Werbung aus Assel in Luxemburg. Seine Hauptthemen sind die Kommunikation und die Problemlösung. Diese Erfahrungen hat er in den letzten Jahren zu einem Vortragskonzept zusammengefasst: „Die Sicht der Dinge“. Dabei geht es um die Art und Weise, wie jeder individuell die Welt um sich herum wahrnimmt. Sein Vortrag begann mit der Frage „Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, warum der eine Spinnen mag und der andre so gar nicht?“ Im Folgenden erklärt er, dass unser Gehirn, bildlich als Barkeeper bezeichnet, neben der eigentlichen Realität andere Komponenten hinzufügt und so zuletzt einen Cocktail kreiert, der unserer persönlichen Wahrnehmung gleichzusetzen ist. Mit Standing Ovations beendete Kopp kurz vor Ablauf der Zeit seinen Vortrag mit der Bitte ans Publikum, öfter den Blickwinkel auf die „Dinge“ zu verändern. „Wahrnehmung und Wahrheiten sind eines der wichtigsten Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung“ kommentierte Hermann Scherer, Initiator der Veranstaltung und einer der Top 100 Speaker, den Vortrag. Das gesamte Bühnenprogramm ist in Kürze buchbar.