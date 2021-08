Drogenfund : Polizisten werden nach Verfolgungsjagd beleidigt

Beckingen Kurz vor der Durchsuchung flüchtete der Besitzer. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf – und konnte die Situation nur unter Androhung eines besonderen Hilfsmittels entschärfen.

In einer Kellerwohnung in der Marcellusstraße in Beckingen hat die Polizeiinspektion (PI) Merzig am Montagabend bei einer Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel, Konsumutensilien und Bargeld im vierstelligen Betrag gefunden. Die Beamten wurden durch wiederholt deutlichen Cannabisgeruch, der aus der Wohnung drang, und Personen, die zu später Stunde in der Wohnung ein und aus gingen auf das Anwesen aufmerksam, teilt die PI Merzig mit.