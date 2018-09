67-jähriger Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Laut Zeugenaussagen war der Motorradfahrer, ein 67-jähriger Mann aus Schwalbach, in Richtung Dillingen unterwegs und wollte nach rechts in die Marie-Curie-Straße abbiegen. Dabei fuhr er über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Der Fahrer musste am Ort des Geschehens vom Notarzt reanimiert werden und wurde dann ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht. Als Unfallursache geht die Polizei derzeit von einer überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers aus.