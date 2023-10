„Ordentlicher Preis“ Verkaufspreis für Grundstücke im Neubaugebiet in Beckingen steht fest

Der Verkaufspreis für die Grundstücke im Neubaugebiet Im Morlen in Beckingen steht fest. Der Gemeinderat von Beckingen hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Bauflächen für 41 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. Hinzu kommt ein Erschließungsbetrag in Höhe von 99 Euro pro Quadratmeter. Daraus ergibt sich ein Gesamtpreis von 140 Euro pro Quadratmeter Bauland.