Dank für langjähriges Engagement : Beckingen feiert seine Feuerwehrjubilare

Die geehrten Wehrmänner mit Bürgermeister Thomas Collmann (links) und Wehrführer Martin Schneider (rechts). Foto: nb

BECKINGEN Bei der Ehrung im Sitzungssaal des Rathauses dankte Bürgermeister Thomas Collmann den langjährigen Feuerwehrkameraden.

Die Ehrung von Feuerwehrjubilaren in feierlichem Rahmen hat in der Gemeinde Beckingen eine lange Tradition. So begrüßte Bürgermeister Thomas Collmann nun wieder viele altgediente Wehrleute nebst Partnerinnen und offizieller Gäste (siehe Info) im festlich gestalteten Sitzungssaal des Rathauses. Sein Gruß galt auch dem Duo Florian Schwarz/Katharina Gansen für die musikalische und gesangliche Umrahmung der beliebten Veranstaltung.

„Bereits nach der Kommunalwahl habe ich eine Aktionsoffensive für das Ehrenamt gestartet, und hierzu gehören für mich selbstverständlich auch Sie als ehrenamtlich Tätige im Bereich der Feuerwehr. Ich vertrete die Auffassung, dass dieses Ehrenamt, wie bereits seit Jahren praktiziert, in der Öffentlichkeit hervorgehoben und somit auch in den Fokus der Bevölkerung gestellt werden muss. Sie, heute hier anwesende Wehrleute, sind es, die für eine kontinuierliche Arbeit in den Löschbezirken Sorge getragen und nicht, wie man so schön sagt, bei der ersten Windböe das Schiff verlassen haben. Sie haben der Feuerwehr über lange Jahre hinweg die Treue gehalten und von daher stehen selbstverständlich sie im Mittelpunkt des heutigen Abends. Sie haben viel für die Allgemeinheit geleistet und können zu Recht stolz darauf sein. Für Ihr besonderes Engagement danke ich Ihnen“, betonte der Bürgermeister und lobte auch die Partnerinnen für ihre wohlwollende Unterstützung.

Info Viele Feuerwehrleute feierten ihre Kameraden Durch die Gemeinde Beckingen geehrt wurden im Rahmen der Feierlichkeiten: Oberbrandmeister Werner Folz (LB Erbringen), Oberlöschmeister Oliver Biehl (LB Hautsadt), Oberlöschmeister Philipp Müller (LB Haustadt), Oberlöschmeister Ferdinand Mathieu (LB Reimsbach) für 25 Jahre, Hauptfeuerwehrmann Dirk Bettenfeld (LB Beckingen), Oberbrandmeister Ralf Bettenfeld (LB Beckingen), Hauptfeuerwehrmann Axel Querbach (LB Beckingen), Hauptfeuerwehrmann Heinz-Peter Spelz (LB Honzrath), Brandmeister Robert Gottfrydziak (LB Saarfels) für 35 Jahre sowie Oberlöschmeister Peter Riga (LB Beckingen), Oberlöschmeister Klaus Schumacher (LB Beckingen), Brandmeister Hans-Josef Wilhelm (LB Düppenweiler) für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Als Gäste bei der Ehrung der Feuerwehrjubilare der Gemeinde Beckingen dabei waren unter anderem: MdL und Linke-Gemeinderatsfraktionsvorsitzende Dagmar Ensch-Engel, Kreistagsmitglied Reinhold Engel, der zweite Gemeindebeigeordnete Thomas Ackermann, der stellvertretende SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzende Stefan Krutten, Kreisbrandinspekteur Siegbert Bauer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Georg Flesch, Wehrführer Martin Schneider und sein Stellvertreter Bernhard Ludwig, Ehrenwehrführer Herbert Emmel, Ehrenabteilungsbeauftragter Harald Dusek und mehrere Löschbezirksführer.

Collmann unterstrich ferner, dass die Gemeinde Beckingen eine gut ausgerüstete und schlagkräftige Wehr aufzuweisen habe. Sie sorge für den Schutz der Bürger, auf den diese sich verlassen könnten. Kreisbrandinspekteur (KBI) Siegbert Bauer befand in seinem Grußwort: „Die Feuerwehrjubilarehrung in dieser Form ist in Beckingen seit Jahrzehnten ein sehr schöner Brauch.“ Er bat die Jubilare auch über die aktive Dienstzeit hinaus die Löschbezirke bei Personalnot im Ernstfall im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen, wenn beispielsweise ein Fahrer fehlt oder ein Standrohr zu stellen ist.

