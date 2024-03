Resolution gegen Rechtsextremismus Beckinger Gemeinderat lehnt Zusammenarbeit mit AfD ab

„Keine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene“ ist eine Resolution überschrieben, die der Gemeinderat von Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) am Donnerstag verabschiedet hat. Den Entwurf brachten die im Rat vertretenen Parteien SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP ein. Die beiden Mitglieder von Pro Beckingen, die zunächst für die AfD in den Gemeinderat eingezogen waren, dann aber die Partei verließen und diese Fraktion gründeten, beteiligten sich nicht an der Resolution.