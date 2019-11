Arbeiten laufen planmäßig : Edeka-Markt in Beckingen feiert Richtfest

Eine Gästegruppe mit dem Investor Heiko Kaiser und Bürgermeister Thomas Collmann (beide nebeneinander in der Bildmitte) bei der Projektvorstellung vor dem Rohbau des neuen Eedeka-Marktes in Beckingen. Foto: nb

BECKINGEN Die Eröffnung des neuen Ladens am Ortsausgang in Richtung Haustadt soll im April des kommenden Jahres erfolgen.

Zügig und planmäßig laufen die Arbeiten zum Neubau eines Edeka-Marktes auf dem Gelände des ehemaligen Teppichhauses Werding am Ortsausgang von Beckingen Richtung Haustadt. Davon machten sich die Gäste, darunter Bürgermeister Thomas Collmann nebst Mitarbeitern, Mitglieder des Kreistags, Gemeinde- und Ortsrates, Planer Thomas Eisenhut von der Firma Argus Conzept und der Edeka-Südwest-Gebietsexpansionsleiter Uwe Schatto bei der Projektvorstellung mit Richtfest vor Ort ein Bild. Sie wurden vom Heiko Kaiser, Geschäftsführer der Eura VVB GmbH mit Sitz in Wadern als Investor sowie dessen Sohn und künftigen Markt-Betreiber Florian Kaiser begrüßt.

Der Investor gab einen kurzen Rück- und Ausblick. So trat er, nachdem er von dem Interesse der Edeka an diesem Standort erfahren hatte, an die bisherige Eigentümerin Susanne Werding heran und erwarb das Grundstück mit aufstehendem einstöckigem Teppichhaus, dessen Verkaufsaktivitäten wieder in das nahe zweistöckige Möbelhaus verlegt wurden. Zur Errichtung des Marktes wurde dann das B-Planverfahren eingeleitet „Die Gemeinde Beckingen und ihre Gremien haben mich von der ersten Stunde an vollumfänglich unterstützt, damit der Edeka-Markt zeitnah realisiert werden konnte. Ebenso hat die Untere Bauaufsichtsbehörde in Merzig den Bauantrag zügig bearbeitet und genehmigt“, betonte Kaiser.

Info Zahlen zum dem neuen Gebäude Die Gesamtfläche beträgt rund 10 000 Quadratmeter, der umbaute Raum rund 3500 Quadratmeter. Die Verkaufsflächen der einzelnen Märkte: Edeka erhält rund 1500 Quadratmeter, der Drogeriemarkt 500 Quadratmeter. 103 Parkplätze sollen entstehen. Die Investition liegt nach den Worten der Verantwortlichen deutlich über fünf Millionen Euro. Es sollen rund 60 Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit entstehen.

Nach dem Erhalt der Genehmigung wurde der Abriss des ehemaligen Gebäudes vorgenommen. „Am Bau waren und sind auch künftig fast ausschließlich Fachfirmen aus der Umgebung tätig, so dass wir auch bereits in der Bauphase – ebenso wie die Edeka und der künftige Betreiber – das Konzept der Regionalität verwirklichen. Sicherlich ist ihnen die imposante Holzdecke des Marktes ins Auge gestochen. Die Idee hierzu stammt von meinem Bruder Marc, der sich stets im modernen Holzbau weiterbildet und sich hier verwirklichen konnte. In der Tat, das Gebäude ist durch die moderne Konzeption und der Holz-Kielstegdecke zu einem Vorzeigeprojekt geworden, das auch künftig durch weitere Ausstattungselemente wie ein innovatives Beleuchtungssystem, V&B-Fliesen, Solarstrom, E-Ladestation, vor allem aber auch durch das spätere Verkaufskonzept meines Sohnes als Betreiber diesem Ruf gerecht wird“, führte er weiter aus.

Der Standort wird um einem Drogeriemarkt und eine NKD-Filiale ergänzt. Eine gemeinsame Eröffnung ist im April kommenden Jahres vorgesehen. Heiko Kaiser informierte mit einigen Zahlen (siehe Info) über das Projekt, mit dessen Verwirklichung sich nach seinen Worten für ihn ein schöner Kreis schließt. So hatte sein inzwischen verstorbener Vater Günther Kaiser mit seinem Unternehmen das Gebäude für die Firma Otmar Werding gebaut.