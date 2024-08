War quasi eine Moorlandschaft Beckinger Anlage für Fußballgolf ist wieder geöffnet

Jetzt rollt er wieder, der Fußball auf der Beckinger Fußballgolfanlage. Und da das Wetter endlich einigermaßen gut mitspielt, herrscht auch wieder Hochbetrieb auf der 18-Loch-Anlage von Bernd und Monika Hessel. „Endlich, und das ist auch nötig,“ betont der frühere Polizeibeamter, der in diesem Jahr viel häufiger mähen musste als in der Vergangenheit. Die häufigen Regenfälle haben nicht nur das Gras schneller wachsen lassen, sondern die Anlage zeitweise in einer Moorlandschaft verwandelt, so dass all zu oft und viel zu lange kein Spielbetrieb stattfinden konnte, Dank des häufigen und intensiven Arbeitseinsatzes von Bernd Hessel präsentiert sich die Anlage derzeit aber wieder in optimalen Zustand. „Fußballgolf ist im Aufwind,“ betont Bernd Hessel, „denn hier kann jeder mitmachen – vom Kind bis zum Opa. Und nicht selten schneiden nach den Worten von Monika Hessel die Frauen sogar besser ab als ihre Männer. Aber nicht nur Hobbyfußballer sind auf der 2011 entstandenen Fußballgolfanlage in Beckingen aktiv. Auch der ein oder andere Profifußballer war hier schon zu Gast, ebenso wie allerlei Politprominenz.