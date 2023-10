Runder Geburtstag Anica Georgescu ist 100 Jahre alt geworden

Am Donnerstag vollendete Anica, genannt „Stella“, Georgescu im Gemeindebezirk Beckingen ihr 100. Lebensjahr. Das Geburtstagsfest wurde im Kreise der Familie mit vielen Freunden, Bekannten und Verwandten im trauten Heim gefeiert. Die Jubilarin erblickte am 24. Oktober 1923 in Dridu (in der Nähe der rumänischen Hauptstadt Bukarest), wo die Eltern eine Gaststätte besaßen, das Licht der Welt.