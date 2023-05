Angelika Lauriel liest aus „Die Frau des Ölbauern“ „Es ist ein Zusammenfließen von Text und Musik“

Zu einer besonderen Lesung mit Musik und Kulinarik lädt die Autorin Angelika Lauriel am Donnerstag, 11. Mai, im Kino Lichtspiele Wadern ein. Alles ist auf ihren Roman „Die Frau des Ölbauern“ abgestimmt. In diesem reist die junge Raffaela in die italienische Heimat ihrer Mutter. Sie ist auf der Suche nach Anregungen für ihre Trattoria, die sie in Saarbrücken eröffnen möchte. In der Toskana begegnet sie dann nicht nur zwei interessanten Männern, sondern auch der Lebensgeschichte ihrer Mutter.