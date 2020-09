Gemeinschaftsschule Beckingen : 24 Schüler der Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule müssen in Quarantäne

24 Schüler der Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule müssen in Quarantäne

Einige Stühle an der Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen bleiben vorerst leer. Foto: dpa/Armin Weigel

Beckingen Eine Schulklasse der Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule muss in Quarantäne, nachdem ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Ein Sprecher des Merziger Landratsamts teilte am Sonntag mit, dass 22 der Betroffenen gemeinsam die neunte Klasse besuchen. Zwei weitere Schüler, die nicht dem Klassenverband angehören, wurden ebenfalls als Kontaktpersonen identifiziert und dementsprechend unter Quarantäne gestellt.

Der infizierte Schüler sei nach Angaben des Landratsamts zuletzt am vergangenen Mittwoch zur Schule gegangen. Nach dem positiven Test seien die Kontaktpersonen am Samstag darüber informiert worden, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben.