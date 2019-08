Honzrath : Honzrather Dorffeschd lockt mit Zauberei und Musik

Info

Der Berg- und Hüttenarbeiterverein bietet Hackbraten mit Beilage, Kartoffelpuffer, Waffeln und Rostwurst an. Turnerspieße, Pommes frites und Calamari mit Knoblauchsoße hat die Gymnastikgruppe Frauen auf ihrem Speiseplan. Der Heimatverein bietet Burger (auch vegetarisch) an. Pizza und Flammkuchen gibt es beim Naturschutzverein. Mit Schweine-Rückensteaks an frischen Kräutern der Provence mit Brot oder Salat, Scampi-Spießen, Salat mit Brot und Lachssteaks an Zitronenbutter wartet der Partnerschaftsverein auf. Die Musikfreunde haben Kaffee und Kuchen im Angebot. Zwei große Getränkestände für Bier und alkoholfreie Getränke sowie Wein lassen keinen Durst aufkommen.