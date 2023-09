Ein Wochenende voller Musik Zurück zu den Wurzeln: Musiker Blum tritt beim „Uus-Haus-Festival“ in Reimsbach auf

Hauptact des Wochenend-Festivals ist der gebürtige Oppener Sebastian Blum, der im Musikverein Reimsbach-Oppen zum Schlagzeuger ausgebildet wurde und mittlerweile als professioneller Musiker in ganz Deutschland spielt. „Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, allen Gruppen aus Uus Haus eine Bühne zu bieten“, erklärt Christina Fries, Vorsitzende des Musikvereins. „Mittlerweile probt in unserem Vereinsraum nämlich nicht nur dienstags der Musikverein. Fast jeden Abend wird dort Musik gemacht.“ Montags übt eine Jagdhorngruppe für Anfänger, die unter Leitung von Carsten Minas schon einen ersten Auftritt beim Jagd- und Alphornbläsertreffen hatte. Jeden zweiten Dienstag trifft sich die Ausbildungsgruppe des Musikvereins, die aus jungen und älteren Anfängern besteht. Mittwochs proben die Alphornbläser St. Hubertus. Und am Donnerstag kommen rockige Klänge aus dem Hinterhof der Reimsbacher Straße 61: Nadine und Patrick Bollig – alias Broke but Happy – covern Musik, die nicht nur ihnen beiden gefällt. An dem dritten Wochenende im September stehen schließlich sie alle auf der Bühne in „Uus Haus“.