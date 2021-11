TV Düppenweiler : Alfons Klein ist neues Ehrenmitglied

Düppenweiler Unter großem Beifall der Versammlungsteilnehmer überreichte der Präsident vom TV Düppenweiler, Paul Meyer, dem Senior des Turnvereins, Alfons Klein, die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied. Die Ehrung war wegen der Corona-Pandemie bislang verschoben worden.

Sein sportliches Talent hat er auch an seine Tochter und einen Enkel, der auch im Vorstand mitwirkt, weitervererbt, die selbst begeisterte Sportler sind. „Ich brauche den Sport. Er ist mein Leben“, sagt Klein, der jetzt wieder an der Saarland-Meisterschaft im Turnen in Neunkirchen teilnehmen wird. „Unser Alfons ist noch fit wie ein Turnschuh“, lautet die einhellige Meinung seiner Vereinskolleginnen und -kollegen. Sie wünschen, dass dies noch einige Jahre so bleibt und er sich noch weiter sportlich sowie kameradschaftlich in ihrem Kreis wohlfühlt.