Alfons Klein Mit 91 Jahren zu WM-Bronze in Göteborg

Erfolgreichste Saarländerin war dabei die W 60-Athletin Margret Klein-Raber (LC Rehlingen), die gleich dreimal Edelmetall erkämpfte. Die Goldmedaille errang sie in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Gewichtswurf. Dort beherrschte sie die 20-köpfige Konkurrenz nach Belieben. Bereits ihr erster Versuch, eigentlich ein Sicherheits-Wurf auf 15,29 Meter, hätte am Ende zum Sieg gereicht. Beim zweiten Wurf auf 16,10 Meter brauste Beifall im Björlanda-Stadion auf. Doch Klein-Raber wollte mehr. Und tatsächlich: Im dritten Durchgang flog das 5,45-Kilo-Gewicht auf 17,13 Meter. Damit hatte sie nicht nur Gold sicher, sondern auch den deutschen W 60-Rekord deutlich verbessert. Den bisherigen Bestwert (16,50 Meter) hatte sie im Frühjahr selbst aufgestellt. Zweite in Göteborg wurde Bonnie Edmondson (USA) mit 15,01 Metern.