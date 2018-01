29-jähriger mutmaßlich von Vater erschossen

In Beckingen hat sich am Neujahrstag vermutlich ein Familiendrama abgespielt.

Ein 64-jähriger Mann soll nach Polizeiangaben vermutlich seinen 29-jährigen Sohn im Zuge einer Auseinandersetzung erschossen haben. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand rief der 64-jährige Vater gegen 14 Uhr die Polizei an und teilte mit, dass er soeben seinen Sohn in der Wohnung getötet habe. Zuvor hatte sich der 29-Jährige widerrechtlich Zugang zum Anwesen verschafft, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer ersten Vernehmung gab der Mann an, Angst vor seinem Sohn gehabt zu haben. Das Opfer galt als psychisch auffällig und gab in den vergangenen Tagen und Monaten häufig Anlass für polizeiliches Einschreiten. Weiteres zum Tatablauf kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen laut Polizei nicht mitgeteilt werden. Für den heutigen Tag sind eine Obduktion des Opfers sowie die Vorführung des 64-jährigen mutmaßlichen Täters vor den Haftrichter vorgesehen, heißt es in dem Polizeibericht weiter.