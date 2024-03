Fußball Gebeutelte Reimsbacher bieten Paroli

Für den personell gebeutelten Fußball-Verbandsligisten 1. FC Reimsbach ist das Heimspiel gegen Tabellenführer FC Rastpfuhl zur Unzeit gekommen. Fast eine ganze Mannschaft fehlt dem Tabellenvierten verletzungsbedingt. So war es nicht verwunderlich, dass am Sonntag am Ende eine 1:2 (0:0)-Heimniederlage stand.