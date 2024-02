Fußball-Verbandsliga Herber Dämpfer für Reimsbachs Aufstiegsträume

Vor etwa 150 Zuschauern war der Tabellenzweite Halberg Brebach auf dem heimischen Kunstrasen von Beginn an das dominierende Team. Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Hälfte der Reimsbacher ab. Allerdings verpasste es Brebach, seine vielen Großchancen in Tore umzumünzen. Die Reimsbacher hatten ohne ihre beiden Top-Torjäger Bartek Kreft (13 Tore, Trainingsrückstand) und Fabio Groß (elf Tore, Oberschenkelprobleme) in der Offensive kaum etwas zu melden. Ukyo Kagami war ganz vorne mehr oder weniger auf sich alleine gestellt – und so kamen so gut wie alle aus der Reimsbacher Hälfte gespielten Bälle postwendend wieder zurück. Bis auf wenige Ausnahmen – und die hätten der Partie eine Wende geben können. Brebachs Jonas Weber holte in der 15. Minute Kagami von den Beinen und wurde verwarnt. Zehn Minuten später versuchte Weber erneut Kagami von der Seite umzugrätschen, aber der Japaner ließ sich nicht fallen und lief weiter. Es wäre wohl der sichere Platzverweis für Weber gewesen. „Ich glaube, die Japaner sind zu fair, um sich in solchen Situationen fallen zu lassen“, sagte Portz zu der Szene. Brebachs Trainer Günter Erhardt platzte fast der Kragen, er stauchte Weber wegen der Grätsche verbal über den halben Platz zusammen. Zwei Minuten später knallte Portz den Ball per Freistoß aus 25 Metern auf das Tor, Brebachs Torhüter Lukas Gehring konnte die Kugel mit einer Glanzparade gerade noch abwehren.