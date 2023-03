Fußball Wieso der 1. FC Reimsbach den Gegner lobt

Das Topspiel des 19. Spieltages in der Fußball-Verbandsliga Süd-West steigt an diesem Sonntag um 15.30 Uhr beim SSC Schaffhausen. Der Tabellendritte erwartet den Vierten 1. FC Reimsbach, der einen Punkt weniger hat. Die Gastgeber sind eine der Überraschungsmannschaften der Liga. Das entlockt Reimsbachs Spielertrainer Nico Portz ein Lob: „Trainer Mischa Theobald und der sportliche Leiter Johannes Ruppenthal haben richtig gut gearbeitet und eine sehr starke Mannschaft geformt.“ Er fordert von seiner eigenen Mannschaft: „Wir müssen gegen den SSC, der sicherlich mit breiter Brust antreten wird, den Kampf annehmen, so wie wir es beim 3:1-Sieg im letzten Spiel gegen die SF Rehlingen-Fremersdorf gemacht haben. Dann ist was drin für uns.“ Ein besonderes Augenmerk wird die Reimsbacher Defensive sicherlich darauf legen, Schaffhausens Torjäger Kevin Thinnes, der 13 Mal getroffen hat, aus dem Spiel zu nehmen.