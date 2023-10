Autofahrer aufgepasst Ab Dienstag Baustelle in der Torstraße

Merzig · In Merzig wird eine Kanalbaustelle in der Stadtmitte in den nächsten Tagen für Behinderung sorgen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis: Die Arbeiten seien unumgänglich.

23.10.2023, 18:10 Uhr

Foto: picture alliance / blickwinkel/ G. Czepluch/dpa Picture-Alliance / G. Czepluch