Erntebilanz im Grünen Kreis Lange Trockenheit und Starkregen machen Landwirten im Kreis Merzig-Wadern das Leben schwer

Leicht hatten es die saarländischen Landwirte in diesem Jahr nicht. Grund: die Wetterkapriolen. So waren Winter und Frühjahr regenreich. Nach einem trockenen Sommerbeginn jagte im Juli ein Tief das nächste. Die Folge: Die Landwirte fuhren weniger Getreide ein als im Vorjahr. „Das Ernteergebnis bei den Sommergerste und Sommerhafer war bescheiden“, zieht Kreisbauernpräsident Josef Fontaine Bilanz zum Erntedankfest, das am Sonntag feiert wird.