Einsatzkräfte vor Ort Autounfall in Eft-Hellendorf — Mann stirbt noch an Unfallstelle

Am Morgen starb ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Eft-Hellendorf. Was bislang bekannt ist.

17.01.2024 , 12:09 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Morgen kam es in Eft-Hellendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Perl im Landkreis Merzig-Wadern, zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mann starb. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass es sich auch bei diesem Unfall um einen glättebedingten Verkehrsunfall handele, allerdings korrigierte der Sprecher der Polizei, Stephan Laßotta, diese Annahme schnell. Der Fahrer hatte wohl einen internistischen Notfall, der zu dem Unfall führte.