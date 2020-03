Wort zum Alltag : Es ist Zeit für eine Unterbrechung des Alltags

Karl Josef Schmitt rät zur Unterbrechung des normalen Alltags

Die Situation, die wir im Moment durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erleben, kommt mir irgendwie unwirklich vor. Ich muss gestehen, dass ich es mir bis vor kurzen nicht vorstellen konnte, dass das öffentliche Leben so schnell so drastisch eingeschränkt werden kann. Keine Schule, keine öffentlichen Veranstaltungen, keine Reisen und vieles mehr. Als das in China durchgesetzt wurde, schien es mir für Europa nicht möglich. Es kann Angst machen, da vieles unsicher ist. Wie bekommen wir den Alltag geregelt, zum Beispiel mit der Kinderbetreuung? Welche Auswirkungen hat es für das Gesundheitssystem, die Wirtschaft, die Arbeitsplätze und viele andere Bereiche? Es wird uns plötzlich bewusst, wie verletzlich doch vieles ist, was uns bis vor kurzem als sicher und selbstverständlich erschien.