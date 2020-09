Für Schüler aus dem Kreis Merzig-Wadern : Virtuelle Messe bietet Infos zu Ausbildung und Studium

Neben über 80 Ausstellern gibt es auch Tipps für die Bewerbung (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Merzig-Wadern Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt!“ findet dieses Jahr nicht wie gewohnt in der Eisenbahnhalle in Losheim statt, sondern wurde komplett ins Internet verlegt.

Die Ausbildungmesse „Deine Zukunft jetzt!“ läuft in diesem Jahr virtuell ab. Am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. September, haben Schüler und Eltern die Möglichkeit, sich bei 85 Ausstellern Informationen zu holen. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilt, präsentieren sich bei der virtuellen Messe Betriebe sowie Institutionen, die Ausbildungen, ausbildungsnahe Unterstützung, duale Studiengänge und mehr anbieten. Die Messe sei überregional orientiert, so dass die Schüler auch über die Grenzen hinaus in die Nachbarländer der Grenzregion schauen können.

An den virtuellen Messeständen gibt es Informationen rund um das Thema Beruf und die Schüler können über Videos Einblicke in die Arbeit der Gewerke gewinnen. Viele der Aussteller stehen zudem an beiden Tagen direkt per Live-Chat zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Wie der Landkreis betont, reiche dafür ein digitales Endgerät mit einem Browser aus, ideal sei Chrome. Im Live-Chat verfügbar sind die Aussteller an beiden Tagen von 8.30 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 23. September, beantworten sie Ausbildungsplatzsuchenden, Eltern und Erziehungsberechtigten von 16 bis 18 Uhr Fragen.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Broschüre, mit deren Hilfe sich die Schulen und jungen Leute auf die Messe vorbereiten können. Der Landkreis weist darauf hin, dass dies bei der Angebotsfülle ratsam sei. Neben einer Liste der Aussteller enthält die Broschüre, die auf der Internetseite der Messe zum Download bereit steht, Ratschläge und Hinweise zur Erstellung einer Bewerbungsmappe.

Die Ausbildungsmesse hätte normalerweise in der Eisenbahnhalle in Losheim stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Situation sei eine Durchführung aber nicht möglich gewesen. Eine Absage kam für den Landkreis aber laut eigenem Bekunden nicht infrage – also wurde entschieden, die Messe ganz entsprechend dem Namen „Deine Zukunft jetzt!“ einen neuen weg beschreiten zu lassen zur ersten virtuellen Ausbildungsmesse. Am 23. und 24. September des kommenden Jahres werde die Messe laut Landkreis voraussichtlich wieder in bewährter Präsenzform in der Eisenbahnhalle in Losheim stattfinden.