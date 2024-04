Landesliga: Orscholz ist die Mannschaft der Stunde Warum der Chef des SCV gerade sehr zufrieden ist

Der SCV Orscholz ist nach der Winterpause so ein bisschen der Überflieger in der Fußball-Landesliga West. Der Aufsteiger holte in seinen neun Rückrundenspielen stolze 20 Punkte und steht hinter dem SV Friedrichweiler und dem SV Bardenbach auf dem dritten Platz der Rückrundentabelle. und: Die 20 Punkte haben den Aufsteiger von den Abstiegsrängen, zu denen er Ende November noch Kontakt hatte, ins gesicherte Mittelfeld befördert.