Losheim : Rollendes Museum mit rund 20 verschiedenen Automarken

Merzig-Wadern Beste äußere Bedingungen, ein gut gelauntes Starterfeld und tolle Strecken – das sind einige der drei Merkmale der 21. Saar-Lor-Lux-Classique European Historic Rally. Rund 60 Teams nahmen dieser Tage die rund 500 Kilometer lange Strecke unter die Räder.

So wurde auch die 21. Ausgabe der Veranstaltung zu einem imposanten rollenden Museum mit rund 20 verschiedenen Automobilmarken und zufriedenen Gesichtern. In vier Wertungen ging es ab der Autofactoria Saarlouis auf die Reise, und sowohl die Anfänger als auch die Experten der Deutschen Classic Serie hatten ihren Spaß. Die Streckenführung ging wieder einmal innerhalb weniger Kilometer zwischen Deutschland und Frankreich aber auch in Richtung Luxemburg hin und her.

Gewürzt von genüsslichen Pausen, spektakulären Stopps wie in Saargemünd und auch in Mettlach sowie anspruchsvollen oder auch leichten Aufgabenstellungen bot die Veranstaltung vom Anfänger bis zum Profi ein einzigartiges Paket. Eine kulinarische Weltreise beendete am frühen Samstagabend bei der Autofactoria in Saarlouis die diesjährige Ausgabe der Internationalen Saar-Lor-Lux Classique. Sieger in der Wertung „Beginner“ wurden Janine Anton-Spies (Mettlach) mit Copilot und Sohn Kilian auf einem Mercedes Benz 280 SL aus dem Jahre 1970. Die Wertung „Touring“ war in der Spitze mit einigen ausländischen Teams besetzt, jedoch verwies das saarländische Team Dirk Lamest (Schmelz) mit Copilot Prof. Dr. Stefan Rupp aus Bexbach mit ihrem VW Käfer Cabriolet aus dem Jahre 1968 die Konkurrenz auf die Plätze zwei und drei und feierte damit einen grandiosen Wertungsgruppensieg im fünften Jahr der gemeinsamen Teilnahme.