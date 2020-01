Arge Nahverkehrsgesellschaft übernimmt : Neue Buslinien im Kreis nehmen Fahrt auf

Merzig-Wadern Regionale Unternehmen sorgen in einer Arbeitsgemeinschaft für Linienbusverkehr. Ziel sind mehr und regelmäßigere Verbindungen.

Mit dem neuen Betreiber startet auch ein neues Verkehrskonzept mit veränderten Angeboten. Eine der Änderungen sind die neuen Liniennummern, die sich an den Gemeinden orientieren. So fahren nach Auskunft des Landkreises die Busse in der Stadt Wadern künftig mit den Nummern 201 bis 209, in der Gemeinde Weiskirchen mit Nummern zwischen 210 und 219, in Losheim mit den Nummern 220 bis 229, in der Gemeinde Beckingen mit den Nummern ab 230 bis 239, im Stadtgebiet Merzig mit den Nummern 240 bis 249, in Mettlach mit Nummern zwischen 250 und 259 und in der Gemeinde Perl mit Nummern zwischen 260 und 269. Je niedriger dabei die Nummer ist, desto mehr Busse fahren auf der jeweiligen Linie. Die hohen Nummern sind dagegen vorwiegend für Schüler gedacht, wie der Landkreis weiter mitteilt.