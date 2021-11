Entwicklung des Arbeitsmarktes in Merzig-Wadern : Weniger Menschen im Grünen Kreis sind im Novmeber arbeitslos gemeldet

Merzig-Wadern Die Arbeitsagentur meldet für den November weniger Arbeitslose als im Vormonat und im November 2020. Die Arbeitslosenquote für Merzig-Wadern liegt aktuell bei 4,1 Prozent.

Wie auch in den Vormonaten ist die Arbeitslosigkeit bei allen betrachteten Personengruppen mit Ausnahme der Langzeitarbeitslosen sowohl im Vormonats- als auch im Vorjahresvergleich zurückgegangen. Im November waren 1272 Männer und 981 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang zum Vormonat von 4,2 Prozent bei den Männern und 3,5 Prozent bei den Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Männer stärker von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren als die Frauen (Männer: minus 13,4 Prozent, Frauen: minus 7,5 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im aktuellen Monat bei 180. Sie hat sich gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent, gegenüber dem Vorjahr um über ein Viertel reduziert. 940 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl ist gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr fiel der Rückgang ähnlich aus (minus 1,9 Prozent). Die Zahl derer, die schon länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind, betrug im November 773. Gegenüber dem Vormonat ist ein Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit festzustellen (minus 5,3 Prozent), gegenüber dem Vorjahresmonat jedoch ein leichter Anstieg (plus 2,9 Prozent).

Jobsuchende haben in der Region derzeit gute Chancen auf eine Neuanstellung, teilt die Arbeitsagentur mit. In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen im Landkreis Merzig-Wadern 246 neue Stellen. Die meisten neuen Stellen wurden im Handel, im Verarbeitenden Gewerbe und in der Zeitarbeit gemeldet. Aber auch in anderen Branchen gab es eine hohe Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere im Baugewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Gastgewerbe, im Bereich Erziehung und Unterricht sowie im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich. Seit Jahresbeginn wurden 2496 offene Stellen gemeldet. Das waren 719 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Stellenbestand lag weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert. Im aktuellen Monat wurden 1307 offene Arbeitsplatzangebote gezählt, das waren 544 mehr als im November 2020.

Zu den regionalen Entwicklungen des Arbeitsmarktes in Merzig-Wadern teilt die Arbeitsagentur mit, dass in der Geschäftsstelle Merzig, zu der neben der Kreisstadt auch Mettlach, Perl und Beckingen gehört, 1349 Arbeitslose gezählt wurden. Das sind 190 weniger als im November des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 3,9 Prozent. In der Geschäftsstelle Wadern mit Wadern, Losheim am See und Weiskirchen wurden 904 Arbeitslose gemeldet; das entspricht 87 weniger als 2020 zum selben Zeitpunkt. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 4,3 Prozent.